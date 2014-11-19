《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月19日

*工商时报：

--沪港通引发市场关注之际，证交所董事长李述德指出，〞据了解，双方已达成共识，就待双方主管机关及时机成熟，正式跟社会大众报告。〞

--台电正式提出第一类电信事业特许执照申请，经营境内长途陆缆电路出租业务，新世代光纤网路出租费率亦同步送交NCC审议；NCC委员会会议今将讨论，一旦通过，台电将取得电信特许执照并可随时开台营业，正式跻身电信公司行列。

*经济日报：

--两岸货贸协议谈判首次技术商谈可望在年底登场，我方为加速货贸谈判进度，将考虑在面板、石化、汽车等三大主力产品，依双方经济量体大小，约定一定配额，意即双方言明一年内有多少数量的产品可享优惠关税，额度外产品则为一般关税。

--扩大台股量能，金管会续出招，昨日宣布将大幅松绑境外销售基金限制，其中最受瞩目的是，开放〞国际证券业务分公司〞（OSU）及〞国际金融业务分行〞（OBU）可销售净资产100%纯台股基金。

--央行升息脚步逐渐逼近，房市反转风险升温，金管会决定提前采取行动，昨日大动作邀集39家银行开会后决定，须将不动产贷款(购屋、修缮加建筑贷款)金额的1.5%，提足备抵呆帐。

--沪港通日前启动，宣告大陆股市透过香港门户，对世界资金开放，近月来，两岸券商出现新一波的策略结盟潮。其中最受瞩目的是复委托业务两大业者，元大宝来证券与上海申银万国证券合作，凯基证券结盟对象则为海通证券。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。