《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*工商时报：
--沪港通引发市场关注之际，证交所董事长李述德指出，〞据了解，双方已达成共识，就待双方主管机关及时机成熟，正式跟社会大众报告。〞
--台电正式提出第一类电信事业特许执照申请，经营境内长途陆缆电路出租业务，新世代光纤网路出租费率亦同步送交NCC审议；NCC委员会会议今将讨论，一旦通过，台电将取得电信特许执照并可随时开台营业，正式跻身电信公司行列。
*经济日报：
--两岸货贸协议谈判首次技术商谈可望在年底登场，我方为加速货贸谈判进度，将考虑在面板、石化、汽车等三大主力产品，依双方经济量体大小，约定一定配额，意即双方言明一年内有多少数量的产品可享优惠关税，额度外产品则为一般关税。
--扩大台股量能，金管会续出招，昨日宣布将大幅松绑境外销售基金限制，其中最受瞩目的是，开放〞国际证券业务分公司〞（OSU）及〞国际金融业务分行〞（OBU）可销售净资产100%纯台股基金。
--央行升息脚步逐渐逼近，房市反转风险升温，金管会决定提前采取行动，昨日大动作邀集39家银行开会后决定，须将不动产贷款(购屋、修缮加建筑贷款)金额的1.5%，提足备抵呆帐。
--沪港通日前启动，宣告大陆股市透过香港门户，对世界资金开放，近月来，两岸券商出现新一波的策略结盟潮。其中最受瞩目的是复委托业务两大业者，元大宝来证券与上海申银万国证券合作，凯基证券结盟对象则为海通证券。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。