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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月19日

路透香港11月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7544港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收高40.07点，或0.23%，报17,687.82点。因医疗保健股攀升，以及对全球经
 济的乐观情绪增强。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       147.350   -2.00      29704            11.426       0.58
 中国铝业                      10.560   -1.40      26288             3.275      -0.44
 中国移动                      61.320    0.18     194163            95.100      -0.58
 中国人寿                      43.920   -0.66      43278            22.705       0.24
 中石油                       110.540   -1.32      29668             8.572       0.37
 中石化                        80.380   -0.02      25635             6.233       0.53
 汇丰控股                      49.940   -0.22     850544            77.451       0.33
 中电信                        60.950   -2.09      14350             4.726       0.56
 中国联通                      14.380   -0.83      71384            11.151       0.46
 兖州煤业                       8.300   -2.92      30395             6.436      -0.21
 华能国际                      46.320    1.33      17160             8.980       2.16
 南方航空                      19.520   -0.41       6541             3.027       0.24
 东方航空                      20.930   -1.23      12470             3.246      -0.43
 中芯国际                       5.340    0.19      43065             0.828      -1.41（完）
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