《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月19日

路透香港11月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7544港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高40.07点，或0.23%，报17,687.82点。因医疗保健股攀升，以及对全球经 济的乐观情绪增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 147.350 -2.00 29704 11.426 0.58 中国铝业 10.560 -1.40 26288 3.275 -0.44 中国移动 61.320 0.18 194163 95.100 -0.58 中国人寿 43.920 -0.66 43278 22.705 0.24 中石油 110.540 -1.32 29668 8.572 0.37 中石化 80.380 -0.02 25635 6.233 0.53 汇丰控股 49.940 -0.22 850544 77.451 0.33 中电信 60.950 -2.09 14350 4.726 0.56 中国联通 14.380 -0.83 71384 11.151 0.46 兖州煤业 8.300 -2.92 30395 6.436 -0.21 华能国际 46.320 1.33 17160 8.980 2.16 南方航空 19.520 -0.41 6541 3.027 0.24 东方航空 20.930 -1.23 12470 3.246 -0.43 中芯国际 5.340 0.19 43065 0.828 -1.41（完）