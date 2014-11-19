中国企业：河北钢铁增持德高公司股权至51%，布局海外消解过剩产能--报载

路透北京11月19日 - 为了化解严重过剩产能，中国钢企不仅加大海外销售力度，亦积极布局海外销售网络。中国证券报周三报导称，河北钢铁集团与全球最大钢铁贸易与综合服务商--德高国际贸易控股公司18日（周二）签署协议，增持后者股权至51%。

这是中国钢企首次收购国际成熟商业网络，不过签约仪式上并未透露具体金额。

“作为中国第一、全球第二大钢铁企业，河北钢铁集团正在推进国际化战略，将把德高作为集团平台，延伸钢铁产业链至全球终端，使集团尽快完成从钢材供应商到综合服务商的生产经营模式转变，”河北钢铁集团董事长于勇在签约仪式上如是称。

此前河北钢铁相关人士曾在公开场合透露，控股德高的并购金额约为4亿美元。对此，河北钢铁集团人士表示，“这属于商业秘密，不公开，不对外。”

作为全球最大的钢铁贸易与综合服务商，德高成立于1979年。年销售钢材及原材料约2,200万吨，布局全世界76个地点，在120多个国家有贸易活动，为全球共计4.3万多家客户提供服务。

河北钢铁集团国际合作部部长刘键也表示，集团和德高的合作就是寻求海外销售网络，能够把产品推广到全世界。

“通过收购可以拥有德高的销售网络，这是个捷径。如果自己去打造，恐怕40年都难以实现，”他说，凭借德高的销售平台，将集团产品推到国外，将减少在国内的竞争；同时，通过德高的网络，也可以感知全球对钢铁需求的信息，可以反馈给公司，从而改善产品结构，提高生产附加值，“这将比收购这一过程的意义更大。”

日前中国最大的产钢省--河北省印发《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》，明确提出到2017年，实现河北省钢铁产能境外转移500万吨；到2023年，力争实现全省境外转移钢铁产能2,000万吨。在产能转移的重点区域上，明确将以东南亚、非洲和西亚国家为重点。