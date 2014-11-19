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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 08:32 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月19日-11月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间     国家      规模     发行细节
 11/19            葡萄牙             标售国库券
 11/20            法国               中期政府债券(BTAN)/指标关联债券
 11/20            日本               三个月期贴现国库券
 11/20            英国               2042年到期指数关联债券
 11/20            日本               改善流动性标售
 11/20            西班牙             债券标售
 11/24   1350     法国               标售国库券(BTF)
 11/24            美国               发售两年期公债
 11/25            美国               发售五年期公债
 11/25            意大利             标售零息/BTP债券
 11/25            西班牙             三个月和九个月期国库券
 11/25            美国               发售两年期浮息债券
 11/26            意大利             标售国库券
 11/26            美国               标售七年期公债
 11/26            日本               标售40年期公债
 11/26            德国      40亿欧   标售10年期联邦债券
                            元       
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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