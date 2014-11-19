《中国重要政经日程》--11月19日

==========================今日重要政经日程==========================

11/19（周三）

--国家主席习近平出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会（至23日）；并对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤（至23日）。

--G20国家创新竞争力黄皮书、中国省域环境竞争力绿皮书发布会暨创新发展与绿色转型战略研讨会在北京举办。

--“2014陆家嘴金融创新峰会暨中国金融创新价值榜”活动在上海陆家嘴举行（至20日）。

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行（至21日）。

==========================近期重要政经日程==========================

11/20日（周四）

--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。

11/21日（周五）

--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”定于2014年11月21日-23日在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”。

11/25日（周二）

--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。

--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

*--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。

12/6（周六）

*--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。

注: * 代表新增日程