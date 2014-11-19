《中国报摘》--其他报纸重要消息11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--中国证券投资基金业协会近日发布2015年一季度固定收益品种的估值处理标准，引入中证指数有限公司作为第二家向全市场提供债券估值的服务机构。
--临近年底，出于提前布局、获取客源，以及盈利需求，部分外资行在个人住房按揭贷款这一相对优质业务方面进一步松动，从而更加拉大中外资行对于个人房贷的态度分化。
**东方早报**
--兴业证券 公告称，拟出资5,000万元参股设立证券通股份有限公司，占证通公司总股本的3.89%。
**21世纪经济报 道**
--据悉，中国银行 周二(18日)启动优先股发行，股息率为6%；兴业银行 近日也举行了优先股路演，询价区间在6.1%-6.3%左右。
**金融时报**
--央行下发放宽房贷新政至今已有40天，大型银行首套房贷款利率优惠仍未出现。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。