《中国报摘》--其他报纸重要消息11月19日

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会近日发布2015年一季度固定收益品种的估值处理标准，引入中证指数有限公司作为第二家向全市场提供债券估值的服务机构。

--临近年底，出于提前布局、获取客源，以及盈利需求，部分外资行在个人住房按揭贷款这一相对优质业务方面进一步松动，从而更加拉大中外资行对于个人房贷的态度分化。

**东方早报**

--兴业证券 公告称，拟出资5,000万元参股设立证券通股份有限公司，占证通公司总股本的3.89%。

**21世纪经济报 道**

--据悉，中国银行 周二(18日)启动优先股发行，股息率为6%；兴业银行 近日也举行了优先股路演，询价区间在6.1%-6.3%左右。

**金融时报**

--央行下发放宽房贷新政至今已有40天，大型银行首套房贷款利率优惠仍未出现。(完)