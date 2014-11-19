台湾经济：中韩FTA料令台湾一年税损75亿台币，每年出口减1.34%--财政部

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾财政部长张盛和指出，初估中韩自贸协定(FTA)签订完成后，将使每年财政税收减少75亿台币左右，而关税约损失40-50亿台币，国内生产总值(GDP)减少600亿台币。
张盛和周二晚间在行政院的记者会中指出，初估中韩FTA签订后将使台湾一年出口减少1.34%、约1,125亿台币，国内生产总值减少0.5%，一年约减少600亿台币左右。
〞如果以目前台湾每人租税负担率12.6来算，一年税收损失75亿台币左右，〞张盛和说。他也表示，若是后续产业外移，影响就业，使综合所得税、消费税减少，这部分税损难以估算。
经济部长杜紫军则强调，许多人怀疑两岸ECFA的效益，但根据近三年的数据，把台湾出口至大陆的产品分成适用早收、未适用早收的产品，适用早收产品成长4.05%，是未适用早收产品的成长1.4%的三倍。
中国与韩国领导人日前表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒 两国将于今年底完成签署。
台湾3月间爆发反黑箱服贸的抗议事件，并造成数十万民众上街头反黑箱服贸。台湾行政院随后同意制定两岸协议监督条例。不过此案在立法院进度缓慢，迄今未有实质进展。
针对中国与韩国将达成自由贸易协议(FTA)共识，台湾行政院频频呼吁，这纸FTA将对台湾造成冲击，呼吁立法院尽速通过两岸监督条例及服贸协议，两岸加速完成货贸谈判。
根据台湾本地工商时报及经济日报报导，台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军举行〞王张茶叙〞，对中韩完成自贸谈判对台湾造成冲击一事，张志军强调不希望看到出现两岸〞起了个大早，赶了个晚集〞。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。