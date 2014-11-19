台湾经济：中韩FTA料令台湾一年税损75亿台币，每年出口减1.34%--财政部

路透台北11月19日 - 台湾财政部长张盛和指出，初估中韩自贸协定(FTA)签订完成后，将使每年财政税收减少75亿台币左右，而关税约损失40-50亿台币，国内生产总值(GDP)减少600亿台币。

张盛和周二晚间在行政院的记者会中指出，初估中韩FTA签订后将使台湾一年出口减少1.34%、约1,125亿台币，国内生产总值减少0.5%，一年约减少600亿台币左右。

〞如果以目前台湾每人租税负担率12.6来算，一年税收损失75亿台币左右，〞张盛和说。他也表示，若是后续产业外移，影响就业，使综合所得税、消费税减少，这部分税损难以估算。

经济部长杜紫军则强调，许多人怀疑两岸ECFA的效益，但根据近三年的数据，把台湾出口至大陆的产品分成适用早收、未适用早收的产品，适用早收产品成长4.05%，是未适用早收产品的成长1.4%的三倍。

中国与韩国领导人日前表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒 两国将于今年底完成签署。

台湾3月间爆发反黑箱服贸的抗议事件，并造成数十万民众上街头反黑箱服贸。台湾行政院随后同意制定两岸协议监督条例。不过此案在立法院进度缓慢，迄今未有实质进展。

针对中国与韩国将达成自由贸易协议(FTA)共识，台湾行政院频频呼吁，这纸FTA将对台湾造成冲击，呼吁立法院尽速通过两岸监督条例及服贸协议，两岸加速完成货贸谈判。