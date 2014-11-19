《新兴市场重要经济事件预告》--11月19日-11月26日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月19日(三)
新德里--经济合作暨发展组织(OECD)将公布最新印度经济调查(0500)。
阿克拉--加纳财长Seth Terkper向议会提交2015年预算和经济政策。
曼谷--泰国央行公布11月利率会议的会议纪录(0200)。
11月20日(四)
布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy在匈牙利商界领袖论坛上讲话(0900)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月21日(五)
利马--2014拉丁美洲城市会议。发言嘉宾包括秘鲁外长及财长。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
尼日利亚阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。
11月26日(三)
菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。
约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。