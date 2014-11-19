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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月19日-11月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月19日(三)

新德里--经济合作暨发展组织(OECD)将公布最新印度经济调查(0500)。

阿克拉--加纳财长Seth Terkper向议会提交2015年预算和经济政策。

曼谷--泰国央行公布11月利率会议的会议纪录(0200)。

11月20日(四)

布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy在匈牙利商界领袖论坛上讲话(0900)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

11月21日(五)

利马--2014拉丁美洲城市会议。发言嘉宾包括秘鲁外长及财长。

11月24日(一)

维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

尼日利亚阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。

11月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。

11月26日(三)

菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。

约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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