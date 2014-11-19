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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 08:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元追随日圆在东京市场早盘的跌势

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* 澳元/美元走低，因美元/日圆突破117.06的双重顶部

* 澳元/美元跌至0.8695，美元/日圆处于上升模式，涨至117.24

* 澳元/日圆几无变动--最新报101.90，未能站上102上方

* 澳元/美元周二仅收高0.15%，大宗商品价格疲弱令澳元承压

* 澳元/美元大致在0.8650-0.8800区间游走

* 澳洲央行总裁隔夜针对澳元走强发表的强硬谈话未在亚洲市场掀起波澜(完)

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