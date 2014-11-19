《汇市简讯》澳元/美元追随日圆在东京市场早盘的跌势

标题新闻：菲律宾棉兰老岛外海发生7.2级地震，或引发的海啸可波及印尼－太平洋海啸预警中心
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* 澳元/美元走低，因美元/日圆突破117.06的双重顶部
* 澳元/美元跌至0.8695，美元/日圆处于上升模式，涨至117.24
* 澳元/日圆几无变动--最新报101.90，未能站上102上方
* 澳元/美元周二仅收高0.15%，大宗商品价格疲弱令澳元承压
* 澳元/美元大致在0.8650-0.8800区间游走
* 澳洲央行总裁隔夜针对澳元走强发表的强硬谈话未在亚洲市场掀起波澜(完)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。