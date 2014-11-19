全球金市：现货金守在1,200美元附近，关注日本央行会后美元走势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在日本央行于10月31日意外宣布扩大刺激举措后，金价大跌，一度低见2010年低位。
市场周三亦等待更多美国数据，以评估经济复苏力道。周二数据显示，美国10月生产者物价意外上扬，但基本趋势持续指向通胀环境温和，这可能让美联储更长时间维持利率在极低水准。
市场也关注黄金第二大消费国印度的监管进展情况以寻求交投线索。印度可能宣布最新举措以抑制黄金进口，包括可能对民间贸易公司设限。
俄罗斯央行总裁Elvira Nabiullina周二对下议院表示，央行今年迄今已买进约150吨黄金来增加其储备。她并称，黄金目前占央行黄金和外汇储备约10%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。