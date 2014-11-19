全球金市：现货金守在1,200美元附近，关注日本央行会后美元走势

在日本央行于10月31日意外宣布扩大刺激举措后，金价大跌，一度低见2010年低位。

市场周三亦等待更多美国数据，以评估经济复苏力道。周二数据显示，美国10月生产者物价意外上扬，但基本趋势持续指向通胀环境温和，这可能让美联储更长时间维持利率在极低水准。

市场也关注黄金第二大消费国印度的监管进展情况以寻求交投线索。印度可能宣布最新举措以抑制黄金进口，包括可能对民间贸易公司设限。

俄罗斯央行总裁Elvira Nabiullina周二对下议院表示，央行今年迄今已买进约150吨黄金来增加其储备。她并称，黄金目前占央行黄金和外汇储备约10%。(完)

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