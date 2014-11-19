中国个股：兴业证券拟斥资5,000万元参股证券业互通平台证通股份

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月19日 - 被业内誉为“证券版银联”、正在建设的的中国证券业互通平台有了新的进展。兴业证券 周三公告显示，该平台暂定名为证通股份有限公司，注册资本12.85亿元人民币，兴业出资额为0.5亿元，占股3.89%。
国海证券 稍早公告指出，其计划出资2,500万元参股证通股份。
兴业证券指出，证通股份定位于为证券行业在综合理财和电子商务领域展业提供信息交换服务，紧密围绕众筹市场、私募市场和财富管理市场的互联互通需要以及证券机构客户电子商务需求开展相关业务。
目前国内证券业发行的资管及私募产品大多数缺乏流动性。有国内媒体报导预计，证券业内的非标准化产品，都可以在证通这个平台个流通。
东方早报周三报导称，证通公司由国内30多家证券基金期货经营机构共同出资，设立在上海自贸区，首批发起人包括中国证券结算登结算公司，中信证券 、国泰君安等国内前十大券商，华夏基金、博时基金和天弘基金等亦在列。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。