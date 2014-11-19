中国个股：兴业证券拟斥资5,000万元参股证券业互通平台证通股份

路透上海11月19日 - 被业内誉为“证券版银联”、正在建设的的中国证券业互通平台有了新的进展。兴业证券 周三公告显示，该平台暂定名为证通股份有限公司，注册资本12.85亿元人民币，兴业出资额为0.5亿元，占股3.89%。

国海证券 稍早公告指出，其计划出资2,500万元参股证通股份。

兴业证券指出，证通股份定位于为证券行业在综合理财和电子商务领域展业提供信息交换服务，紧密围绕众筹市场、私募市场和财富管理市场的互联互通需要以及证券机构客户电子商务需求开展相关业务。

目前国内证券业发行的资管及私募产品大多数缺乏流动性。有国内媒体报导预计，证券业内的非标准化产品，都可以在证通这个平台个流通。