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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 09:00 BJT

全球金融：委内瑞拉将从中委联合基金动用40亿美元来支持储备--总统

路透加拉加斯11月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，该国政府从中委联合基金中动用了40亿美元，用于一个特别“战略性基金”，该基金将算作国际储备的一部分。

马杜罗在一场电视广播中称，委内瑞拉财长Rodolfo Marco将很快访问中国，讨论金融协议问题。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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