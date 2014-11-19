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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 11:36 BJT

《焦点》油价大跌但沙特仍无动于衷，对其石油政策的阴谋论解读四起

过去一个月，沙特石油领域几位消息人士否认了有关地缘政治在左右政策的说法，但却未能打消沙特和美国在联合压低油价的揣测。

“美国和其盟友想要推低油价的原因何在？是针对俄罗斯吗？”委内瑞拉总统Nicolas Maduro上月表示。

伊朗议员、前石油部长Masoud Mirkazemi表示，沙特正在帮助20国集团(G20)。他表示，“沙特的行为符合G20的利益。”

**“全球油战”？**

在俄罗斯，沙特与美国合谋对抗俄罗斯的观点也很普遍。在低油价和西方制裁的双重重压下，俄罗斯经济正在苦苦挣扎。

民营石油公司Lukoil的共有人之一Leonid Fedun指称，美国总统奥巴马3月时曾访问沙特。Fedun上个月表示，“奥巴马在克里米亚事件后不久即拜会了沙特国王，推动他采取(压低油价)的行动。”

俄罗斯和伊朗往往会宣称美国阴谋暗算其经济，但如今该阴谋论正在蔓延。

“这只是我的幻想，还是一场全球石油战正在爆发，一方是美国和沙特，另一方是俄罗斯和伊朗？，”纽约时报专栏作家Thomas Friedman上个月写道。

美国国务卿克里在9月访问沙特后回避这个问题。当被问及过去和沙特的讨论是否谈到俄罗斯需要油价在100美元以上才能平衡预算的问题时，他微笑答道：“他们(沙特)非常清楚自己对全球油价产生影响的能力。”(完) (编译 白云/陈宗琦/戴素萍 审校 张涛/李爽)
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