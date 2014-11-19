《焦点》油价大跌但沙特仍无动于衷，对其石油政策的阴谋论解读四起

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
过去一个月，沙特石油领域几位消息人士否认了有关地缘政治在左右政策的说法，但却未能打消沙特和美国在联合压低油价的揣测。
“美国和其盟友想要推低油价的原因何在？是针对俄罗斯吗？”委内瑞拉总统Nicolas Maduro上月表示。
伊朗议员、前石油部长Masoud Mirkazemi表示，沙特正在帮助20国集团(G20)。他表示，“沙特的行为符合G20的利益。”
**“全球油战”？**
在俄罗斯，沙特与美国合谋对抗俄罗斯的观点也很普遍。在低油价和西方制裁的双重重压下，俄罗斯经济正在苦苦挣扎。
民营石油公司Lukoil的共有人之一Leonid Fedun指称，美国总统奥巴马3月时曾访问沙特。Fedun上个月表示，“奥巴马在克里米亚事件后不久即拜会了沙特国王，推动他采取(压低油价)的行动。”
俄罗斯和伊朗往往会宣称美国阴谋暗算其经济，但如今该阴谋论正在蔓延。
“这只是我的幻想，还是一场全球石油战正在爆发，一方是美国和沙特，另一方是俄罗斯和伊朗？，”纽约时报专栏作家Thomas Friedman上个月写道。
美国国务卿克里在9月访问沙特后回避这个问题。当被问及过去和沙特的讨论是否谈到俄罗斯需要油价在100美元以上才能平衡预算的问题时，他微笑答道：“他们(沙特)非常清楚自己对全球油价产生影响的能力。”(完) (编译 白云/陈宗琦/戴素萍 审校 张涛/李爽)
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