《独家新闻》KKR和CD&R准备联手竞购宠物食品零售商PetSmart--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月18日 - 知情消息人士周二表示，随着竞拍升温，收购公司KKR & Co LP 和Clayton, Dubilier & Rice LLC(CD&R)已经联合起来，打算以逾75亿美元的价格将宠物食品零售商PetSmart 私有化。
消息人士称，KKR和CD&R计划下个月对PetSmart提出联合竞标。他们并称，Apollo Global Management LLC 及BC Partners Ltd也在分别考虑提交报价。
受此消息提振，PetSmart股价周二盘后交易中上涨2.2%，至75.25美元。
PetSmart的收购交易或将成为今年规模最大的杠杆收购案。消息人士表示，KKR和CD&R还在接洽基金投资者，邀请他们一道投资此次交易。
维权投资者Jana Partners LLC持有PetSmart 9.8%的股权。消息人士称，若不满意PetSmart的竞拍结果，Jana考虑向该公司董事会提出自己的董事人选。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。