《独家新闻》KKR和CD&R准备联手竞购宠物食品零售商PetSmart--消息

路透纽约11月18日 - 知情消息人士周二表示，随着竞拍升温，收购公司KKR & Co LP 和Clayton, Dubilier & Rice LLC(CD&R)已经联合起来，打算以逾75亿美元的价格将宠物食品零售商PetSmart 私有化。

消息人士称，KKR和CD&R计划下个月对PetSmart提出联合竞标。他们并称，Apollo Global Management LLC 及BC Partners Ltd也在分别考虑提交报价。

受此消息提振，PetSmart股价周二盘后交易中上涨2.2%，至75.25美元。

PetSmart的收购交易或将成为今年规模最大的杠杆收购案。消息人士表示，KKR和CD&R还在接洽基金投资者，邀请他们一道投资此次交易。

维权投资者Jana Partners LLC持有PetSmart 9.8%的股权。消息人士称，若不满意PetSmart的竞拍结果，Jana考虑向该公司董事会提出自己的董事人选。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)