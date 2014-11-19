新债招标：中国10年续发国债收益率3.5780%，符合预期--业内人士

路透上海11月19日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为3.5780%，符合此前3.58%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6273%，投标倍数为1.62倍。

此为今年第21期 10年品种第二次续发，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月24日进行分销；11月26日起与原发行部分合并上市交易。