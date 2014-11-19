香港个股：永晖焦煤与日本伙伴出售加拿大硬焦煤企业权益予优派能源

路透香港11月19日 - 面对煤炭市场惨淡前景，中国焦煤进口商--永晖焦煤 周三称，其与合资伙伴日本Marubeni Corp 决定出售加拿大硬焦煤生产企业权益予香港上市公司优派能源 ，其中永晖的出售代价为1美元。

永晖与Marubeni于2012年完成以77亿港元（9.83亿加元）收购加拿大Grande Cache Coal（GCC），并各占60%及40%的权益，惟收购以来持GCC持续亏损。

永晖于联交所一份声明中称，将出售其于GCC的42.74%股份及GCC LP的42.74%合伙权益，代价为象征性1美元，但获买方授予购回权未来可回购GCC及GCC LP各16.86%之权益。

“为应对煤炭市场惨淡前景，经审慎考虑决定减少对煤炭的依赖及增加其他大宗商品的服务。”公司并称，相信新的业务模式将为公司优化物流资源及于不久将来带来收益。

持有永晖少于5%股份的Marubeni亦将向优派能源出售其于GCC之40%股权及GCC LP之39.996%合伙权益。

出售协议尚须满足多项先决条件方可落实，其中包括取得竞争法、加拿大投资法、上市公司股东会等批准。

永晖于周一起停牌，将于今早恢复交易。停牌前报0.365港元。（完）

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