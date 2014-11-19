中国债市动态：现券收益率和IRS震荡盘整，向好支撑力道有限

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月19日 - 中国银行间债市周三早盘现券未能延续上日午后强势，收益率先降后升，利率互换(IRS)也呈现窄幅震荡走势，因稍有恢复的向好情绪，对市场支撑力道有限。
财政部上午招标的10年期续发国债，结果虽符合预期，但从投标倍数、以及一级半(上市前交易)市场反应来看，对二级市场影响中性偏空，国债期货主力合约早盘也由升转跌。
业内人士透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为3.5780%，符合此前3.58%的市场预测均值；投标倍数为1.62倍。
北京一银行交易员称，“现券收益率早起下了一波，然后又回来了。(现在)比昨天尾盘还上了一些。”
他并表示，上午续发行的10年期国债，一级半市场多在边际中标收益率甚至更高水平加返手续费达成交易，显示需求不佳；同时IPO对资金面压力有增无减，也削弱债市向好力道。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 在4.1400%/4.03%%，上日尾盘为4.0800%/4.0400%。
华中一券商交易员认为，从上述券种报价来看，买卖差有所扩大，意味着双方对市场走向存有较大分歧。在没有新的指引出现之前，现券可能还会震荡盘整。
另一银行交易员还指出，上日午后国债期货突然发力，可能与猜测央行出手提供流动性支持有关，但至目前未有任何消息可以确认。若密集IPO导致的流动性紧张未得到改善，现券将继续承压。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.906元，较上日结算价下跌0.054元，或0.06%。
周二央行公开市场操作未有任何新意，除正回购操作规模维持在一成不变的200亿元人民币之外，中标利率也稳定在3.40%水平。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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