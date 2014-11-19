金属期市：伦铜持稳，日本和欧洲刺激前景提供支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
一项调查显示，11月德国分析师和投资者信心上升，为近一年来首次翻扬，且表现超出预期，强化了德国经济第三季滑入衰退后将出现改善的期望。
美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持低利率更久一些。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 一名发言人周二表示，该公司预期修复其美国铜精炼厂，该厂房上周发生火灾，预计关闭至12月。
中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌 。路透根据数据测算，10月房价跌幅为2011年以来最大，尽管政府出台诸多支持举措以化解全国房地产下跌扼制经济成长的威胁。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。