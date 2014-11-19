金属期市：伦铜持稳，日本和欧洲刺激前景提供支撑

一项调查显示，11月德国分析师和投资者信心上升，为近一年来首次翻扬，且表现超出预期，强化了德国经济第三季滑入衰退后将出现改善的期望。

美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持低利率更久一些。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 一名发言人周二表示，该公司预期修复其美国铜精炼厂，该厂房上周发生火灾，预计关闭至12月。

中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌 。路透根据数据测算，10月房价跌幅为2011年以来最大，尽管政府出台诸多支持举措以化解全国房地产下跌扼制经济成长的威胁。(完)

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