中信期货：中国期指仓再创新高，短线偏空但中线有利

期指连续两天收出中阴线，并伴随持仓量不断放大，尤其在周二的振荡下行单边走势中，盘中出现单边增仓的局面，市场分歧可见一斑，短线空方主导力量较强，这否意味着空方重新夺回了中线主导权呢？

上周市场多空主力展开了激烈博弈，虽然期指整体重心上移，显示多方略微占优，但是总持仓却围绕20万手形成争夺，没有新资金进场，周末前出现资金回撤，持仓降至19.2万手。在沪港通正式落地后，资金跑步进场，两天持仓分别增加5462手和9194手，总持仓刷新206644手的历史新高，这意味着多空博弈达到白热化。从结果看，本周短线空方主导力更强，大盘重心出现了回落。按照一般原则，短周期趋势处于回落，同时持仓增加，短线对于空方有利。但是从中周期看，整体市场还运行在自7月底回升以来的上行趋势中，总持仓的创新高对中线行情有利，所以，短线偏空中线则未必悲观。(完)