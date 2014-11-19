中国能源：10月份全社会用电量同比增长3.1%--国家能源局

路透北京11月19日 - 中国国家能源局称，10月全社会用电量4,508亿 千瓦时，同比增长3.1%。1-10月，全国全社会用电量累计45,484亿千瓦时 ，同比增长3.8%。 前10月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长1.1%； 第二产业用电量增长3.9%；第三产业增长6.0%；城乡居民生活用电量增长 1.7%。 数据显示，1-10月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少199小 时。其中，水电设备平均利用小时同比增加227小时；火电设备平均利用 小时同比减少235小时。 1-10月，全国电源新增生产能力（正式投产）5,771万千瓦，其中， 水电1,698万千瓦，火电2,811万千瓦。 以下为全国电力工业统计数据一览： 全国电力工业统计数据一览表 指标名称 计算单 10月 10月止累计 位 绝对量 增长 绝对 增长 量 全国全社会用电量 亿千瓦 4,508 3.1 45,484 3.8 时 其中:第一产业用电 亿千瓦 69 -11.4 853 1.1 量 时 第二产业用电量 亿千瓦 3,369 2.8 33,205 3.9 时 工业用电量 亿千瓦 3,312 2.8 32,617 3.8 时 轻工业用电量 亿千瓦 566 8.0 5,498 4.3 时 重工业用电量 亿千瓦 2,746 1.8 27,119 3.7 时 第三产业用电量 亿千瓦 530 9.1 5,558 6.0 时 城乡居民生活用电 亿千瓦 541 1.0 5,867 1.7 量 时 6000千瓦及以上电 万千瓦 127,238 8.5 厂发电设备容量 其中:水 电 万千瓦 25,780 9.4 火 电 万千瓦 89,003 5.3 核 电 万千瓦 1,778 21.7 风 电 万千瓦 8,805 23.8 全国供电煤耗率 克/千瓦 319 -2.0 时 全国线路损失率 ％ 6.23 -0.1 全国供热量 万百万 243,889 0.9 千焦 全国供热耗用原煤 万吨 14,207 1.1 全国供电量 亿千瓦 40,094 1.8 时 全国售电量 亿千瓦 37,596 1.9 时 全国发电设备累计 小时 3,547 -199 平均利用小时 其中：水电 小时 3,103 227 火电 小时 3,867 -235 风电 小时 1,506 -185 全国发电累计厂用 % 5.0 -0.13 电率 其中：水电 % 0.4 -0.04 火电 % 5.9 0.004 电源基本建设投资 亿元 2,457 完成额 其中:水电 亿元 665 火电 亿元 659 核电 亿元 426 电网基本建设投资 亿元 2,957 完成额 发电新增设备容量 万千瓦 5,771 其中：水电 万千瓦 1,698 火电 万千瓦 2,811 新增220千伏及以上 万千伏 18,682 变电设备容量 安 新增220千伏及以上 千米 29,344 线路长度 (完) 更多细节，请点选国家能源局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)