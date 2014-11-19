版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 09:37 BJT

中国能源：10月份全社会用电量同比增长3.1%--国家能源局

路透北京11月19日 - 中国国家能源局称，10月全社会用电量4,508亿
千瓦时，同比增长3.1%。1-10月，全国全社会用电量累计45,484亿千瓦时
，同比增长3.8%。
    
    前10月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长1.1%；
第二产业用电量增长3.9%；第三产业增长6.0%；城乡居民生活用电量增长
1.7%。
    
　　数据显示，1-10月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少199小
时。其中，水电设备平均利用小时同比增加227小时；火电设备平均利用
小时同比减少235小时。
    
　　1-10月，全国电源新增生产能力（正式投产）5,771万千瓦，其中，
水电1,698万千瓦，火电2,811万千瓦。
    
    以下为全国电力工业统计数据一览：   
 全国电力工业统计数据一览表
 指标名称           计算单   10月          10月止累计
                    位                     
 绝对量             增长     绝对   增长            
                             量                     
 全国全社会用电量   亿千瓦   4,508  3.1    45,484   3.8
                    时                              
 其中:第一产业用电  亿千瓦   69     -11.4  853      1.1
 量                 时                              
 第二产业用电量     亿千瓦   3,369  2.8    33,205   3.9
                    时                              
 工业用电量         亿千瓦   3,312  2.8    32,617   3.8
                    时                              
 轻工业用电量       亿千瓦   566    8.0    5,498    4.3
                    时                              
 重工业用电量       亿千瓦   2,746  1.8    27,119   3.7
                    时                              
 第三产业用电量     亿千瓦   530    9.1    5,558    6.0
                    时                              
 城乡居民生活用电   亿千瓦   541    1.0    5,867    1.7
 量                 时                              
 6000千瓦及以上电   万千瓦                 127,238  8.5
 厂发电设备容量                                     
 其中:水 电         万千瓦                 25,780   9.4
 火 电              万千瓦                 89,003   5.3
 核 电              万千瓦                 1,778    21.7
 风 电              万千瓦                 8,805    23.8
 全国供电煤耗率     克/千瓦                319      -2.0
                    时                              
 全国线路损失率     ％                     6.23     -0.1
 全国供热量         万百万                 243,889  0.9
                    千焦                            
 全国供热耗用原煤   万吨                   14,207   1.1
 全国供电量         亿千瓦                 40,094   1.8
                    时                              
 全国售电量         亿千瓦                 37,596   1.9
                    时                              
 全国发电设备累计   小时                   3,547    -199
 平均利用小时                                       
 其中：水电         小时                   3,103    227
 火电               小时                   3,867    -235
 风电               小时                   1,506    -185
 全国发电累计厂用   %                      5.0      -0.13
 电率                                               
 其中：水电         %                      0.4      -0.04
 火电               %                      5.9      0.004
 电源基本建设投资   亿元                   2,457    
 完成额                                             
 其中:水电          亿元                   665      
 火电               亿元                   659      
 核电               亿元                   426      
 电网基本建设投资   亿元                   2,957    
 完成额                                             
 发电新增设备容量   万千瓦                 5,771    
 其中：水电         万千瓦                 1,698    
 火电               万千瓦                 2,811    
 新增220千伏及以上  万千伏                 18,682   
 变电设备容量       安                              
 新增220千伏及以上  千米                   29,344   
 线路长度                                           
 (完)
    更多细节，请点选国家能源局网站(here)

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐