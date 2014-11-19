台湾经贸：外交部长称已和印度积极洽商经济合作

路透台北11月19日 - 针对中韩达成自由贸易协定共识，并将于年底前签署，在台湾产业间引发高度关注。台湾外交部长周三称，已和印度积极洽商经济合作。

外交部长林永乐在立法院回答立法委员质询时做此表示。

台湾经济部在2013年9月2日已完成与印度之间的双边经贸合作的可行性研究，惟迄今未有实质进展。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)