芝加哥期市：玉米因美国供应创纪录高位跌至一周低点，小麦连跌三日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
大豆和豆粕出口需求创纪录，以及国内乙醇生产商的玉米需求强劲，抑制了跌势，同时美国严寒天气可能损及新种植的小麦。
农业气象人员表示，在北部玉米种植带的收割进度落后，当地降雪可能使得最后阶段的收割工作再推迟三至四周。
Commodity Weather Group表示，在美国大平原小麦种植区，比往年都冷的天气可能再持续10天，之后才会恢复常温。
巴西大豆因乾旱而延后播种，因此料较往常更晚才会收割，这可能使得当地2015年初的生物柴油供应变得紧俏。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 548.75 -0.25 -0.05% -0.54% 526.08 62
CBOT玉米 370.25 -1.75 -0.47% -1.99% 367.51 47
CBOT大豆 1017.50 -5.75 -0.56% -1.81% 1002.53 47
CBOT稻米 $11.98 -$0.03 -0.21% +0.55% $12.42 54
美国原油 $74.20 -$0.41 -0.55% -1.90% $80.00 28
汇率
欧元/美元 $1.252 -$0.002 -0.12% +0.58%
美元/澳元 0.869 -0.003 -0.31% -0.22%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译/审校 白云/戴素萍/徐文焰)
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