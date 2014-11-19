民生期货：上海螺纹钢期货展开新一轮跌势，原料下滑致成本端再坍塌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
受中澳自贸协定取消焦煤进口关税的影响，焦煤进口成本降低，周二煤焦钢产业链期货品种全线下跌，螺纹钢价格跌破2500元/吨的整数关口。随着APEC会议的结束，钢厂复产在即，同时下游进入需求淡季，整体市场将以下跌为主。
11月17日，中澳两国自贸谈判完成，双方达成的意见是焦煤进口关税取消，之前受到进口关税冲击的澳洲焦煤获得免税待遇，根据测算，取消3%关税相当于澳洲焦煤进口价格降低30元/吨，而澳洲焦煤进口量大约为我国进口焦煤总量的一半，以上政策的实施将使炼焦煤价格进一步下跌。
原料铁矿石和焦煤的下跌，造成螺纹钢成本端进一步坍塌，价格下跌空间被进一步打开。(完)
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