韩国个股：三星重工业与三星工程建设废止合并交易，因股票回购成本大

路透首尔11月19日 - 韩国三星重工业 周三宣布，已经决定废止与三星工程建设 进行合并的交易，因为从反对该交易的股东手中收购股票的成本高昂。

反对合并的股东表示，他们希望以总计1.63万亿(兆)韩元(14.8亿美元)的价格，将所持股票回售给三星重工业和三星工程建设。

三星重工业曾计划以大约25亿美元合并三星工程建设，这是三星集团内部一系列重组交易之一。自从三星集团董事长李健熙因心脏病发而住院后，集团的重组工作显然即加速进行。 (完)