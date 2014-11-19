韩国个股：三星重工业与三星工程建设废止合并交易，因股票回购成本大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月19日 - 韩国三星重工业 周三宣布，已经决定废止与三星工程建设 进行合并的交易，因为从反对该交易的股东手中收购股票的成本高昂。
反对合并的股东表示，他们希望以总计1.63万亿(兆)韩元(14.8亿美元)的价格，将所持股票回售给三星重工业和三星工程建设。
三星重工业曾计划以大约25亿美元合并三星工程建设，这是三星集团内部一系列重组交易之一。自从三星集团董事长李健熙因心脏病发而住院后，集团的重组工作显然即加速进行。 (完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。