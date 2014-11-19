香港热股：永晖焦煤早盘初段涨逾13%，将减持亏损的合资企业权益

路透香港11月19日 - 中国焦煤进口商--永晖焦煤 周三早盘初段涨逾13%，因公司将减持亏损的合资企业权益。

香港时间09:48，该股涨8.22%，报0.395港元；稍早一度触及0.415港元的两个半月高位。

永晖焦煤公布，为应对煤炭市场惨淡前景其与合资伙伴日本Marubeni Corp 决定出售加拿大硬焦煤生产企业权益予香港上市公司优派能源 ，其中永晖的出售代价为1美元。

中国经济增速减慢导致需求减少，行业产能过剩加上进口商品的冲击，国内煤价持续低迷。中国财政部此前宣布自2014年10月15日起取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。此举对永晖等贸易企业带来负面影响。（完）