香港热股：永晖焦煤早盘初段涨逾13%，将减持亏损的合资企业权益

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月19日 - 中国焦煤进口商--永晖焦煤 周三早盘初段涨逾13%，因公司将减持亏损的合资企业权益。
香港时间09:48，该股涨8.22%，报0.395港元；稍早一度触及0.415港元的两个半月高位。
永晖焦煤公布，为应对煤炭市场惨淡前景其与合资伙伴日本Marubeni Corp 决定出售加拿大硬焦煤生产企业权益予香港上市公司优派能源 ，其中永晖的出售代价为1美元。
中国经济增速减慢导致需求减少，行业产能过剩加上进口商品的冲击，国内煤价持续低迷。中国财政部此前宣布自2014年10月15日起取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。此举对永晖等贸易企业带来负面影响。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。