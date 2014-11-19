国泰君安期货：现货价格回暖，大商所鸡蛋期货存在补涨需求

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
鸡蛋主力合约1501在11月初大幅下跌之后，经过近两周的振荡盘整，本周强势突破，期价运行于4700上方。目前禽流感疫情的影响正在弱化，在供应偏紧的格局下，随着鸡蛋现货市场回暖，鸡蛋期货也存在补涨的需求，1501合约可以逢回调做多。 进入11月中下旬以后，蛋鸡产蛋率依然较高，但鸡蛋供应偏紧的格局尚未得到根本改善。根据芝华公布的在产蛋鸡存栏量和补栏量数据，低存栏、低补栏的情况仍旧存在。目前蛋鸡养殖利润有所减少，但依然比较丰厚，养殖户对禽流感疫情心有余悸，补栏较为谨慎。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。