国泰君安期货：现货价格回暖，大商所鸡蛋期货存在补涨需求

鸡蛋主力合约1501在11月初大幅下跌之后，经过近两周的振荡盘整，本周强势突破，期价运行于4700上方。目前禽流感疫情的影响正在弱化，在供应偏紧的格局下，随着鸡蛋现货市场回暖，鸡蛋期货也存在补涨的需求，1501合约可以逢回调做多。 进入11月中下旬以后，蛋鸡产蛋率依然较高，但鸡蛋供应偏紧的格局尚未得到根本改善。根据芝华公布的在产蛋鸡存栏量和补栏量数据，低存栏、低补栏的情况仍旧存在。目前蛋鸡养殖利润有所减少，但依然比较丰厚，养殖户对禽流感疫情心有余悸，补栏较为谨慎。(完)