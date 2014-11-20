更新版 1-中国数据：11月汇丰PMI初值创半年低位，经济下行压力不减

* 11月制造业PMI初值跌至半年低点

* 产出指数跌破50，创七个月低位

* 就业指数连续13个月处在萎缩区域

* 经济下行压力不减

* 需要政策面持续宽松

路透北京11月20日 - 受产出指数再度跌破荣枯线、并创七个月低点拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平。再加上就业指数已经连续13个月处在萎缩区域，表明中国经济下行压力依然很大，需要政策面持续宽松提供支持。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。上月终值为50.4。

Markit提供的新闻稿并显示，11月制造业产出分项指数再度跌破荣枯线至49.5，为今年4月以来最低水平。上月终值50.7。

“通胀回落的压力仍然很强，就业市场也显现出进一步走弱的迹象，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，疲弱的物价压力和产能利用率低下暗示经济需求不足。

他并指出，未来几个月房地产市场和出口领域仍存在不确定性，经济增长依然面临严重的下行压力，“应出台更多的货币和财政宽松措施。”

亚太经合组织（APEC）领导人会议11月上旬在北京举办，为确保会议期间空气质量有保障，北京及其周边河北、山西、山东等省逾千家企业纷纷采取停产限产等措施，北方地区工业大面积受影响，亦加大经济短期下行压力。

Markit新闻稿并显示，11月新订单指数有微幅上升，但新出口订单指数环比大幅下降1.2个百分点；与此同时，就业指数已经连续13个月处在荣枯线50下方。

略让人宽慰的是，产出价格和投入价格指数虽然仍处在萎缩区域，但11月环比来看都有小幅上升。

中国股市沪综指 周四小幅低开0.3%，汇丰PMI数据公布后小幅下探但很快拉回，0152GMT时，沪综指小跌0.24%。对中国经济数据敏感的澳元 小跌0.15%。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/bav33w

**经济面临严重下行压力**

经济下行压力不减，促使政策宏观调控精灌滴灌“扩内需”。10月以来，国务院召开五次常务会议，每次都有稳投资或促消费的政策出台。与此同时，国务院还发布四个促进产业发展的意见，涉及内贸流通、体育消费、科技服务业和进口等领域。

基础设施投资步伐也在加快。上周末国家发改委批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

野村证券首席经济学家张智威预计，中国将会出台更多宽松政策，并维持自现在起每季度降准50基点的建议不变。

“进一步的政策宽松应将帮助经济企稳，预计四季度GDP同比增速维持在7.3%，到2015年将放缓至6.8%，”他说。

是次汇丰PMI预览数据样本采集期为11月12日-19日。终值定于12月1日发布。中国官方11月制造业PMI亦将在12月1日出炉。