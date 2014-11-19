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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌，受欧元/日圆获利了结抛盘影响

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* 欧元/美元进一步走低，此前多头对欧元/日圆升势进行部分获利了结

* 欧元/日圆从纽约收盘位146.48涨至146.81，最新报146.40

* 欧元/美元的小时图支撑在1.2500/05，如果跌破，将缓解上行压力

(完)

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