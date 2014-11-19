一德期货：国内糖市处于集中开榨前的政策真空期，郑糖牛市尚未到来

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自11月19日的《期货日报》：
刚刚结束的2013/2014榨季，全国制糖工业企业亏损97.6亿元，至今仍欠蔗农22.83亿元糖料款（近13个榨季来首次拖欠），全国糖农收入减少39亿元，国内制糖行业当前面临的困境罕见。新榨季已然开启，中国糖协历年并不公布10月食糖产销数据，在新糖集中上市前夕，市场缺乏实质性消息指引，政策真空期内的食糖进口许可、甘蔗收购价等未证实的消息成了抄底者的理由，郑糖似有逆转熊途的迹象。难道糖市的寒冬真得过去了？
从国际糖市来看，全球食糖市场连续四个榨季增产，积累了大量库存，本榨季极有可能步入减产周期，但整个市场也只是由增量过剩转换为存量过剩，食糖行业的好日子还未到来。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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