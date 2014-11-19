台湾债市：五年债殖利率跌破1.13%但未站稳，盘面持坚但面临变数考验

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾指标五年公债103/15 周三盘初殖利率尝试下探突破1.13%，但跌破后未能站稳，再重回区间。交易商认为，今晚有美联储公开市场委员会会议纪录将公布，部分交易商虽尝试偏多交投，但市场气氛略有谨慎，估今日将狭幅来回。
市场人士指出，除了美联储的会议纪录外，周四还有美国10月份的CPI将公布，都是市场追踪美国升息时间的重要数据，亦会影响美债走向。此前台湾五年公债已显得强势，有些交易商在变数前先行平仓卖出，但买方态度也有所坚持，让盘势暂时较为胶着。
〞有些人获利了结，盘面就是互相抛补，今天大概很狭幅。〞一本地证券商交易员说。
交易员亦指出，早盘五年债成交量低，市场显得观望，10年R券103/13R 上日开仓量虽增至约17亿台币，但仍是极少的量，流动性成为市场另一关注焦点。不过以目前盘面其他券种殖利率报价下滑来看，交易商认为债市偏多气氛还在。
交易员预估今日指标五年债将在1.12-1.14%间交投，区间缓步下滑；10年券103/13R区间估在1.61-1.63%。
美国公债收益率周二下滑，此前一核心通胀指标显示上月物价仅温和上升，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以不用急于升息。指标10年期公债 尾盘升4/32，收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.12-1.14%
* 10年公债103/13R ：1.61-1.63%
本地时间10:08时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率跌0.05基点报1.1337%，成交29.5亿台币。
* 103/13R期10年公债殖利率跌0.11基点报1.6249%，成交仅7.5亿台币。
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--《焦点》日本首相安倍晋三提前选举，以期贯彻其经济政策 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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