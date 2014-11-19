台湾债市：五年债殖利率跌破1.13%但未站稳，盘面持坚但面临变数考验

路透台北11月19日 - 台湾指标五年公债103/15 周三盘初殖利率尝试下探突破1.13%，但跌破后未能站稳，再重回区间。交易商认为，今晚有美联储公开市场委员会会议纪录将公布，部分交易商虽尝试偏多交投，但市场气氛略有谨慎，估今日将狭幅来回。

市场人士指出，除了美联储的会议纪录外，周四还有美国10月份的CPI将公布，都是市场追踪美国升息时间的重要数据，亦会影响美债走向。此前台湾五年公债已显得强势，有些交易商在变数前先行平仓卖出，但买方态度也有所坚持，让盘势暂时较为胶着。

〞有些人获利了结，盘面就是互相抛补，今天大概很狭幅。〞一本地证券商交易员说。

交易员亦指出，早盘五年债成交量低，市场显得观望，10年R券103/13R 上日开仓量虽增至约17亿台币，但仍是极少的量，流动性成为市场另一关注焦点。不过以目前盘面其他券种殖利率报价下滑来看，交易商认为债市偏多气氛还在。

交易员预估今日指标五年债将在1.12-1.14%间交投，区间缓步下滑；10年券103/13R区间估在1.61-1.63%。

美国公债收益率周二下滑，此前一核心通胀指标显示上月物价仅温和上升，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以不用急于升息。指标10年期公债 尾盘升4/32，收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.12-1.14%

* 10年公债103/13R ：1.61-1.63%

本地时间10:08时最新报价：

* 103/15期五年公债殖利率跌0.05基点报1.1337%，成交29.5亿台币。

* 103/13R期10年公债殖利率跌0.11基点报1.6249%，成交仅7.5亿台币。

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