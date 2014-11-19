台湾股市：早盘上涨，受记忆体晶片类股大涨提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾股市周三上涨0.82%，表现优于其他地区股市，记忆体晶片制造商带领台股从上日的跌势中反弹。
0142 GMT，台股加权股价指数 上涨76.23点，报8931.3点，上日收跌0.3%。
本地记忆体晶片制造商南亚科技 与华亚科技 分别大涨6.98%与3.19%。这两家企业过去两个交易日大跌，因当地媒体报导投资人担心记忆体晶片价格调降。
两家公司的涨幅在半导体类股中居前，半导体类指数 上涨1.66%，电子类指数 涨1.12%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。