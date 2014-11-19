台湾股市：早盘上涨，受记忆体晶片类股大涨提振

路透台北11月19日 - 台湾股市周三上涨0.82%，表现优于其他地区股市，记忆体晶片制造商带领台股从上日的跌势中反弹。

本地记忆体晶片制造商南亚科技 与华亚科技 分别大涨6.98%与3.19%。这两家企业过去两个交易日大跌，因当地媒体报导投资人担心记忆体晶片价格调降。