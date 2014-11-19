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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:16 BJT

台湾股市：早盘上涨，受记忆体晶片类股大涨提振

路透台北11月19日 - 台湾股市周三上涨0.82%，表现优于其他地区股市，记忆体晶片制造商带领台股从上日的跌势中反弹。

0142 GMT，台股加权股价指数 上涨76.23点，报8931.3点，上日收跌0.3%。

本地记忆体晶片制造商南亚科技 与华亚科技 分别大涨6.98%与3.19%。这两家企业过去两个交易日大跌，因当地媒体报导投资人担心记忆体晶片价格调降。

两家公司的涨幅在半导体类股中居前，半导体类指数 上涨1.66%，电子类指数 涨1.12%。(完)
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