台湾债市：五年公债收平持续整理，待晚间美联储会议纪录公布

* 五年券量低价平，市场交投意愿低落 * 待美联储会议纪录变数厘清 * 五年券明日估在1.12-1.14%，10年券在1.61-1.64% 路透台北11月19日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三微幅收低，虽 续创逾一个月低位，但动能明显减弱。交易商指出，晚间美联储公开市场委员会会议纪录公 布在即，交易商在变数厘清前进场交投意愿不高，以致五年债交投量能低落，续横盘整理。 交易商指出，隔夜美债殖利率略略往下，提供近来强劲的五年债一定支撑，但变数当前 交易商追价意愿不高，市况淡静。预估今晚美债表态后，明日较有机会带动台债往特定方向 交投，但交投量能恐怕将持在低量。 〞(五年债)早盘有机会试试看(做多)，但台股蛮强的，也就没办法。〞一本地证券商交 易员说。 五年券殖利率已连续四天收低，今日收盘续创逾一个月低位，前低在10月17日收报1.13 %。 尽管美联储会议纪录有机会让美债波动，但交易商均认为美国重要节日感恩节假期已逼 近，传统上美债大幅的波动机会不大，顶多是逐步缓和让区间下滑或移，带动台债的效果亦 有限，估五年债在年底结算的效应下，殖利率往下测试的空间亦不大，因下行容易引发交易 商在年底前获利了结。 此外，10年期R券103/13R 成交持续清淡，但气氛维持略略偏空不变，交 易商亦不期待该券在清淡交投中能有所表现，也以窄幅区间来回看待。 他们预估明日五年债在1.12-1.14%间来回，10年债则在1.61-1.64%间，均与近日波动区 间相同。 10年期103/13期公债第二次增额发行则将在12月1日标售，金额预定300亿台币。 美国公债收益率周二下滑，此前一核心通胀指标显示上月物价仅温和上升，暗示美国联 邦储备理事会(FED/美联储)可以不用急于升息。指标10年期公债 尾盘升4/32， 收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.12 1.1330 1.1277-1.1356 46.5 10 103/13R +0.30 1.6290 1.6220-1.6299 12.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、美联邦公开市场委员会公布10月会议 记录； 11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单 、台湾央行公布第三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造 、服务业和综合PMI初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销 售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执 委莫尔许参加一场大学讨论会； 11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会：欧洲央行总裁 德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6290 5 103/15 1.1330 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)