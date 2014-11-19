版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 13:58 BJT

台湾债市：五年公债收平持续整理，待晚间美联储会议纪录公布

* 五年券量低价平，市场交投意愿低落
    * 待美联储会议纪录变数厘清
    * 五年券明日估在1.12-1.14%，10年券在1.61-1.64%

    路透台北11月19日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三微幅收低，虽
续创逾一个月低位，但动能明显减弱。交易商指出，晚间美联储公开市场委员会会议纪录公
布在即，交易商在变数厘清前进场交投意愿不高，以致五年债交投量能低落，续横盘整理。
       
    交易商指出，隔夜美债殖利率略略往下，提供近来强劲的五年债一定支撑，但变数当前
交易商追价意愿不高，市况淡静。预估今晚美债表态后，明日较有机会带动台债往特定方向
交投，但交投量能恐怕将持在低量。
    
    〞(五年债)早盘有机会试试看(做多)，但台股蛮强的，也就没办法。〞一本地证券商交
易员说。
    
    五年券殖利率已连续四天收低，今日收盘续创逾一个月低位，前低在10月17日收报1.13
%。
    
    尽管美联储会议纪录有机会让美债波动，但交易商均认为美国重要节日感恩节假期已逼
近，传统上美债大幅的波动机会不大，顶多是逐步缓和让区间下滑或移，带动台债的效果亦
有限，估五年债在年底结算的效应下，殖利率往下测试的空间亦不大，因下行容易引发交易
商在年底前获利了结。
  
    此外，10年期R券103/13R 成交持续清淡，但气氛维持略略偏空不变，交
易商亦不期待该券在清淡交投中能有所表现，也以窄幅区间来回看待。
    
    他们预估明日五年债在1.12-1.14%间来回，10年债则在1.61-1.64%间，均与近日波动区
间相同。
    
    10年期103/13期公债第二次增额发行则将在12月1日标售，金额预定300亿台币。
    
    美国公债收益率周二下滑，此前一核心通胀指标显示上月物价仅温和上升，暗示美国联
邦储备理事会(FED/美联储)可以不用急于升息。指标10年期公债 尾盘升4/32，
收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%。
                
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -0.12     1.1330    1.1277-1.1356      46.5
   10   103/13R                   +0.30     1.6290    1.6220-1.6299      12.0
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、美联邦公开市场委员会公布10月会议
记录；
    11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单
、台湾央行公布第三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造
、服务业和综合PMI初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销
售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执
委莫尔许参加一场大学讨论会；
    11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会：欧洲央行总裁
德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10     103/13R                       1.6290
          5      103/15                       1.1330
          2       103/1                     没有成交
 (完)          

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐