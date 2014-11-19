日本股市：早盘上涨，受推迟调升消费税与经济反弹期望提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0129 GMT，日经指数 上涨0.3%至17,390.24点，东证股价指数 涨0.4%至八年高位1,406.15点。
分析师表示，推迟调升消费税，以及安倍的自民党料在选举中获胜的预期，可能为日股提供新的上涨题材，自日本央行10月31日意外扩大刺激举措以来，日股已出现一波大涨。
“迄今我们已见识到双重的火力，如今推迟调升消费税将对股市产生重大影响，”东海东京证券首席策略师中井裕幸表示，他指的是日本央行扩大宽松，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)重新配比，加码投资日股。
丰田汽车 与Panasonic 表现突出，分别上涨0.7%与 1.1%。
JPX-日经400指数 涨0.3%至12,760.46点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。