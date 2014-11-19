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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:37 BJT

日本股市：早盘上涨，受推迟调升消费税与经济反弹期望提振

0129 GMT，日经指数 上涨0.3%至17,390.24点，东证股价指数 涨0.4%至八年高位1,406.15点。

分析师表示，推迟调升消费税，以及安倍的自民党料在选举中获胜的预期，可能为日股提供新的上涨题材，自日本央行10月31日意外扩大刺激举措以来，日股已出现一波大涨。

“迄今我们已见识到双重的火力，如今推迟调升消费税将对股市产生重大影响，”东海东京证券首席策略师中井裕幸表示，他指的是日本央行扩大宽松，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)重新配比，加码投资日股。

丰田汽车 与Panasonic 表现突出，分别上涨0.7%与 1.1%。

JPX-日经400指数 涨0.3%至12,760.46点。(完)
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