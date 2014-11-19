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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 10:37 BJT

韩国经济：复苏力度略弱于之前预期--企划财政部长

路透首尔11月19日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三表示：

* 国内经济复苏的力度略弱于之前预期

* 他非常担心日圆贬值带来的风险

(完)
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