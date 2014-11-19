《路透峰会》英国退出欧盟的讨论已令外资却步--Hermes投资管理

路透伦敦11月17日 - Hermes投资管理公司主管Saker Nusseibeh表示，政治辞令引发了英国退出欧盟的可能性，而这可能已造成国外投资却步，并有损伦敦的金融服务业。

Nusseibeh表示，英国退出欧盟的风险可能影响了资金流动和资产价格；同时主要机构可能会考虑撤走。

Nusseibeh在周二的路透全球投资展望峰会上表示，如果真的退出，英国市场将会下跌，因为大家会认为英国有更多的金融风险。

另一个影响可能是削弱伦敦作为国际金融体系基地的吸引力，纽约、新加坡和苏黎士等其他金融和投资枢纽则可能受惠。

英国将在明年举行大选，其与欧洲的关系是重要议题。现任政府已誓言，如果成功连任，将在2017年就欧盟成员国身份举行公投。

Nusseibeh以苏格兰9月独立公投的影响为例，说明如果英国认真考虑退出欧盟，可能会对英国造成长期的损害。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)