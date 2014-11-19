台湾汇市：台币实质交易早盘第二日下滑，跟进日圆及韩元贬势

路透台北11月19日 - 台币兑美元 实质交易价位周三持续下跌。跟进日圆、韩元等亚洲货币的疲弱走势，外资也有汇出的美元买盘需求，令台币第二日走贬。

交易员表示，日圆兑美元创七年新低后仍守在相对低位，台币开盘后追随亚洲新兴货币走贬，出口商明显缩手，进口商、外资则有美元买需，台币实质价位于昨日跌破30.70后，进一步跌向30.80价位。

〞台币还是缓贬，这一波很慢、很持久。〞一位外商银行交易人士说。

他认为，国际盘正在等待稍后日本央行的决议，一般预料，在首相安倍晋三宣布推迟明年上调消费税计划，并提前举行大选后，日本央行料将维持政策不变。不过还是要关注央行总裁黑田东彦对经济情势的看法。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.720-30.800。

盘初台币主要交易区间在30.748-30.765；上交易日主要区间在30.697-30.719。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点自折价转为价平；一个月远汇报价 暂报在30.760/30.780左右，上日纽约盘收在30.735。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.720-30.800

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