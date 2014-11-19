台湾货币市场：三周跨旬短率徘徊高档，小银行及票券商跨月需求多

* 三周跨旬短率徘徊高档

* 小型银行及票券商跨月资金需求偏多

* 跨月短票利率靠向区间高位

记者 詹静宜

路透台北11月19日 - 台湾银行间三周跨旬拆款短率周三徘徊高档。资金调度人士表示，今起15天期的三周拆款即可跨旬，由于跟12天期跨月拆款仅差三天，吸引部分跨月资金需求转向三周拆款，惟目前银行间跨月资金流动性略显不足，令跨月/旬拆款利率皆持于高档附近盘旋。

他们并指出，银行间为顾及月底资本适足率(BIS)计算，对跨月资金调度略显保守，上日仅约三家银行释出跨月拆款资金，而近期小型银行及票券商跨月/旬拆款需求偏多，料本周跨月/旬拆款短率仍将游走区间高位，至于月内短率则因短钱宽裕而贴近区间低位。

“跨过月底就好，资金就便宜了。”一位跨月资金需求方的大型票券交易员说。

他们并指出，为了节省资金调度成本，拆款资金需求以跨月为主，而今起15天期拆款即可跨旬，且成交利率与跨月拆款利率相当，部分跨月拆款交投已转向跨旬，有票券商坦言，资金直接跨旬比较稳当，带动跨旬资金需求增温。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 走贬1.1分，报30.786。

--台湾加权股价指数 大涨1.24%，报8,968.50点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日利率区间在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日亦同；两周拆款利率区间暂在0.39-0.53%，同于上日；三周拆款利率则暂报0.53%。

**短票利率略靠向区间高位**

短票市场方面，票券商指出，周三发票量持平偏少，尽管银行间短票买气稍有降温，仍旧不够因应银行间买票需求，令月内短票利率持稳既有区间，惟跨月短票为争取银行间跨月拆款额度的业务配合考量，自保跨月短票交投利率略靠向区间高位的0.61%。

“大家都很紧张年底资金状况，票量都直接挪到跨年去，使得最近票量都偏少。”一位票券商资金调度人士说。

他们并表示，因银行间月内短钱充裕，月内资金调度皆以成本较低的拆款资金支应，短票交投逐渐转向跨月天期，而受到跨月资金流动性欠佳影响，跨月短票利率略向区间高位靠拢。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.61%，交投渐靠向区间高位；月内自保短票利率成交区间则在0.58-0.60%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.613%，持平前日。票券商指出，近日短票成交量明显较上提存期同期减少约三分之一，显示资金落点已提前分散到明年，先行避开年底资金紧缩效应。

今日央行存单到期金额为2,715.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆2,691亿台币，本周余日落点分别为周四4,018.00亿及周五1,115.50亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为70亿台币，累积超额准备为1,828亿台币、加计前期1%的超额准备为2,534亿台币。

**RP利率表现平稳**

债券市场公债附买回(RP)利率周三持续平稳不变，然而仍见投信端多缺不一，虽然寿险及银行资金有序补充，但券商为解决投信变动频繁问题，多数分散与各家投信的往来部位，以降低调度的频率。

市场调度人士指出，近期陆续有债券交割，下周更有较大额的公债及公司债发行，为免月底资金需求升高波及市况，有证券商表示已尽量和各家投信小额承作、联络关系，以免集中部位受到较大冲击。

〞下周资金看起来会比较紧，但利率我想就是在高档成交的比重增加，不太会逸出区间。〞一位本地证券商交易员说。

交易商亦指出，当前亦尝试拉长成交天期至30-40天，并以较高利率维持资金稳定性，仍获不少寿险及投信青睐。但其他考量成本的证券商，因评估月底资金情势不致太过紧俏，宁以短天期的较低利率持续到期续作。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。

今日有兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债发行。