更新版 1-新债招标：中国10年续发国债定位符合预期，但边际收益率略偏高

* 10年续发国债中标收益率符合预期

* 关键期限国债，银行等机构需求为主

* 但该债边际收益率定位偏高

* 早间资金显紧，机构心态偏谨慎 (新增更多评论和背景)

路透上海11月19日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率符合预期，此为关键期限国债，银行仍是需求主力；该债边际收益率定位相对偏高，因早间资金显紧等因素，机构整体心态偏向谨慎。

“定位基本符合预期吧，但边际在63(3.63%)，比二级还是高的，二级中介那边早上有成交在3.59%。”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，一级半市场上，目前该债是边际返手续费成交，“没中边际的都亏的，今天市场上借钱的多，情绪不算很好，given情绪比较严重。”

中国债券信息网发行快报显示，该债加权中标收益率为3.5780%，市场预测均值为3.58%；业内人士并透露，边际中标收益率为3.6273%，投标倍数为1.62倍，该投标倍数为国债8月初以来低点。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.6070%，二级市场上，剩余期限约9.59年的固息国债140012 报价收益率为3.64%/3.59%。

前述华东交易员还提到，现券收益率近期快速回升，周二虽回温，但情绪转而偏谨慎，机构担忧若政策面一直不出台更多刺激计划，将导致失望情绪升温，追涨动力不足。

资金市场上，周三隔夜和七天质押式回购利率 微升，交易员认为，月底临近，月度缴税、新股申购等都将对资金面形成扰动。

此为今年第21期 10年品种第二次续发，发行量为280亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月24日进行分销；11月26日起与原发行部分合并上市交易。