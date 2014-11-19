更新版 1-台湾经贸：台印积极洽商经济合作，经济部采取措施因应中韩FTA

* 台湾外交部长称已与印度积极洽商经济合作

* 经济部称针对中韩FTA策略已采多项策略 (新增官员说法)

路透台北11月19日 - 针对中韩达成自由贸易协定共识，并将于年底前签署，在台湾产业间引发高度关注。台湾外交部长周三称，已和印度积极洽商经济合作；经济部并将采取多项因应措施。

外交部长林永乐在立法院回答立法委员质询时做此表示。经济部也指出，未来将争取两岸货贸协议不低于陆韩FTA的待遇，以及争取两岸服贸协议尽速生效，和加强产业辅导措施以因应贸易自由化。

〞我们和印度一直积极洽商经济合作的事情，〞林永乐说。

台湾经济部在2013年9月2日已完成与印度之间的双边经贸合作的可行性研究，惟迄今未有实质进展。

此外，台湾经济部也和以色列、菲律宾、印尼、和印度完成双边贸易的可行性研究，及与澳洲的双边谘商已委托智库研究。

**中韩FTA令台湾产业可能被取代**

经济部表示，陆韩FTA生效之后，估计工业产品被取代比例占台湾年度输出至中国大陆的总金额的2.0%-5.4%，约是31.6亿美元至84.2亿美元，受影响产业主要集中在台中、彰化、云林、台南、高雄及屏东等中南部县市。

经济部次长卓士昭说，〞估计中韩FTA明年中旬可以生效。〞

卓士昭也说，ECFA货贸谈判策略将从签得早，调整为签得好，日后也将向中国大陆要求市场开放及降低非关税的程度，应不低于陆韩FTA。

此外，经济部也表示，已推动产业升级转型行动方案，将积极透过相关辅导措施，带动中小企业朝中坚企业发展；此外，经济部也订有〞因应贸易自由化产业调整支援方案〞，其总经费于服贸协议签署后，已匡列982.1亿台币。

台湾财政部长张盛和指出，初估中韩自贸协定(FTA)签订完成后，将使每年财政税收减少75亿台币左右，而关税约损失40-50亿台币，国内生产总值(GDP)减少600亿台币。