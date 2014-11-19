欧洲个股：产能不足料让大众汽车今年在华增速放缓至10%--中国区总裁

路透上海11月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车) 中国区总裁Jochem Heizmann周二表示，今年大众在中国的增速料从2013年的16%放缓至10%左右，因为保守策略限制了产能。

Heizmann在广州对记者表示，产能不足是大众汽车增长速度近来一直落后于中国汽车市场整体增速的唯一原因。

他称，该公司计划增加生产方面的投资，因此这不再成为障碍。

Heizmann表示，他预计大众集团今年在中国的汽车产量达到360万辆，相当于较上年增长约10%。比去年16%的增速有所放缓。

大众汽车在2013年底表示，计划2014年至2018年在中国投资182亿欧元(228亿美元)，使得年度产能扩大至400万辆左右。

该计划基于每年平均销量增速约为5%的估计。Heizmann称，这是“一个非常保守的计划，这是我们产能不足的原因。”

大众还计划大举扩大产品阵容，以便更好地与通用汽车 竞争在中国市场的头把交椅。

该公司还计划到2018年，在中国推出逾20款电动或插电式混合动力车。

“中国乘用车市场仍具有潜力，特别是在三线、四线或五线城市，”Heizmann称，即便未来五年中国整体车市增速料放缓至个位数，那也是“非常不错的增速...远高于任何其他相关市场。”(完)