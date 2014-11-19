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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 11:40 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月18日）

路透香港11月19日 - 以下为香港交易及结算所 周二发布沪港通市场数据摘要。
  
                        沪股通                          港股通
    每日额度余额    81.55亿元人民币（已用37%）      97亿元人民币（已用8%）
    成交金额        51.68亿元人民币（含4.3%卖盘）   12.29亿港元（含11.9%卖盘）
    买卖盘宗数      84,479                          12,394
    成交宗数        102,911                         20,645
  
    ============================================================================================
    沪股通--十大成交活跃股
    
    排名     股票                         买入金额          卖出金额          成交金额（港元） 
                                          (港元)            (港元)            (买盘+ 卖盘) 
    1        大秦铁路                     1,086,055,625     5,846,007         1,091,901,632 
    2        上海汽车集团                 451,846,593       39,870,007        491,716,600 
    3        贵州茅台                     285,291,204       30,878,776        316,169,979 
    4        中国平安保险                 268,410,159       29,058,930        297,469,089 
    5        中国太平洋保险               293,403,415       22,586            293,426,001 
    6        中国工商银行                 283,305,406       2,660,842         285,966,248 
    7        内蒙古伊利实业               235,054,266       447,277           235,501,543 
    8        安徽海螺水泥                 190,120,903       136,338           190,257,241 
    9        国投电力控股                 166,318,827       -                 166,318,827 
    10       中国国旅                     87,293,182        20,713,050        108,006,232 
    
  ==============================================================================================
    港股通--十大成交活跃股 
       
    排名  股票                         买入金额          卖出金额          成交金额（港元） 
                                       (港元)            (港元)            (买盘+ 卖盘) 
    1     腾讯控股                     67,796,760        5,954,480         73,751,240 
    2     工商银行                     59,140,780        -                 59,140,780 
    3     中国移动                     51,380,675        767,250           52,147,925 
    4     波司登                       32,213,660        9,381,600         41,595,260 
    5     亨得利                       29,293,560        9,127,760         38,421,320 
    6     友邦保险                     38,035,610        176,100           38,211,710 
    7     洛阳钼业                     25,238,350        4,696,300         29,934,650 
    8     中芯国际                     22,285,670        6,815,290         29,100,960 
    9     上海石油化工                 25,257,720        876,960           26,134,680 
    10    安徽皖通高速公路             24,845,580        258,740           25,104,320 
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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