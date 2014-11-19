表格：沪港通市场数据摘要（11月18日）

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月19日 - 以下为香港交易及结算所 周二发布沪港通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 81.55亿元人民币（已用37%） 97亿元人民币（已用8%） 成交金额 51.68亿元人民币（含4.3%卖盘） 12.29亿港元（含11.9%卖盘） 买卖盘宗数 84,479 12,394 成交宗数 102,911 20,645 ============================================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 成交金额（港元） (港元) (港元) (买盘+ 卖盘) 1 大秦铁路 1,086,055,625 5,846,007 1,091,901,632 2 上海汽车集团 451,846,593 39,870,007 491,716,600 3 贵州茅台 285,291,204 30,878,776 316,169,979 4 中国平安保险 268,410,159 29,058,930 297,469,089 5 中国太平洋保险 293,403,415 22,586 293,426,001 6 中国工商银行 283,305,406 2,660,842 285,966,248 7 内蒙古伊利实业 235,054,266 447,277 235,501,543 8 安徽海螺水泥 190,120,903 136,338 190,257,241 9 国投电力控股 166,318,827 - 166,318,827 10 中国国旅 87,293,182 20,713,050 108,006,232 ============================================================================================== 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 成交金额（港元） (港元) (港元) (买盘+ 卖盘) 1 腾讯控股 67,796,760 5,954,480 73,751,240 2 工商银行 59,140,780 - 59,140,780 3 中国移动 51,380,675 767,250 52,147,925 4 波司登 32,213,660 9,381,600 41,595,260 5 亨得利 29,293,560 9,127,760 38,421,320 6 友邦保险 38,035,610 176,100 38,211,710 7 洛阳钼业 25,238,350 4,696,300 29,934,650 8 中芯国际 22,285,670 6,815,290 29,100,960 9 上海石油化工 25,257,720 876,960 26,134,680 10 安徽皖通高速公路 24,845,580 258,740 25,104,320 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。