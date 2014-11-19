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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 18:12 BJT

表格：瑞士11月ZEW投资者信心指数回升至负7.6

路透苏黎世11月19日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士11月ZEW投资者信心指数回升23.1点，至负7.6。

14年11月 14年10月 13年11月

预期指数(投资者信心) -7.6 -30.7 31.6

现况指数 20.5 25.6 31.7(完) (编译 蔡美珍；审校 朱晓军)
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