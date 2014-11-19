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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月19日

路透伦敦11月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              160,825             +400
      锡               11,180               +5
      铅              217,125             +425
      锌              680,575           -2,225
      铝            4,371,525          -11,525
      镍              390,432             +234
    铝合金             26,760             持平
    NASAAC             77,060              -40
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
 品  库存数据        库存分布            品种   库存数据       库存分布
 种                                                            
 铜  MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                 
 镍  MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 张涛)
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