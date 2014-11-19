澳新汇市：大宗商品与乳制品价格下跌，打击澳新货币走软

澳洲央行总裁史蒂文斯周二晚间重申，澳元仍高于其基本面所能支撑的价值，澳元贬值将有助于经济。但这番言论没有起到帮助。

澳元也受到新西兰元承压的拖累，恒天然(Fonterra)牛奶拍卖表现疲弱，令新西兰元走低。

新西兰元 从早盘的0.7928美元，以及本周高位0.7975美元，跌至0.7886美元。

新西兰元全线走低，兑日圆 从七年高位滑落。

“国际乳品交易平台GlobalDairyTrade的拍卖活动表现再次疲弱，意味着新西兰元几乎没有获得我国最大出口品的支撑，”澳新银行分析师在报告中表示。

新西兰元支撑在0.7845美元，亦即200小时移动均线切入位。(完)

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