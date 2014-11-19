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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 11:09 BJT

韩国股市：早盘回吐涨幅走低，因日圆走贬令市场担心出口企业竞争力

路透首尔11月19日 - 韩国股市周三回吐盘初涨幅，因日圆走贬及其对韩国公司出口竞争力的影响令市场不安。

0205GMT，韩股综合股价指数 跌0.24%，报1,962.37点。

“汇率剧烈波动，以及第四季获利暗淡的预期升温，遏制了股市进一步上涨的动能，”NH Investment & Securities分析师Lee Aram表示。

韩国汽车企业与日本公司竞争激烈，汽车类股对日圆汇率高度敏感，因而在周三领跌。

现代汽车 跌3.9%。(完)
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