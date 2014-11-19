韩国股市：早盘回吐涨幅走低，因日圆走贬令市场担心出口企业竞争力

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月19日 - 韩国股市周三回吐盘初涨幅，因日圆走贬及其对韩国公司出口竞争力的影响令市场不安。
0205GMT，韩股综合股价指数 跌0.24%，报1,962.37点。
“汇率剧烈波动，以及第四季获利暗淡的预期升温，遏制了股市进一步上涨的动能，”NH Investment & Securities分析师Lee Aram表示。
韩国汽车企业与日本公司竞争激烈，汽车类股对日圆汇率高度敏感，因而在周三领跌。
现代汽车 跌3.9%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。