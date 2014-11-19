台湾债市：公债RP利率平稳，但投信多缺不一市况延续

路透台北11月19日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三持续平稳不变，然而仍见投信端多缺不一，虽然寿险及银行资金有序补充，但券商为解决投信变动频繁问题，多数分散与各家投信的往来部位，以降低调度的频率。

市场调度人士指出，近期陆续有债券交割，下周更有较大额的公债及公司债发行，为免月底资金需求升高波及市况，有证券商表示已尽量和各家投信小额承作、联络关系，以免集中部位受到较大冲击。

〞下周资金看起来会比较紧，但利率我想就是在高档成交的比重增加，不太会逸出区间。〞一位本地证券商交易员说。

交易商亦指出，当前亦尝试拉长成交天期至30-40天，并以较高利率维持资金稳定性，仍获不少寿险及投信青睐。但其他考量成本的证券商，因评估月底资金情势不致太过紧俏，宁以短天期的较低利率持续到期续作。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。

今日有兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债发行。