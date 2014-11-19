台湾债市：公债RP利率平稳，但投信多缺不一市况延续

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三持续平稳不变，然而仍见投信端多缺不一，虽然寿险及银行资金有序补充，但券商为解决投信变动频繁问题，多数分散与各家投信的往来部位，以降低调度的频率。
市场调度人士指出，近期陆续有债券交割，下周更有较大额的公债及公司债发行，为免月底资金需求升高波及市况，有证券商表示已尽量和各家投信小额承作、联络关系，以免集中部位受到较大冲击。
〞下周资金看起来会比较紧，但利率我想就是在高档成交的比重增加，不太会逸出区间。〞一位本地证券商交易员说。
交易商亦指出，当前亦尝试拉长成交天期至30-40天，并以较高利率维持资金稳定性，仍获不少寿险及投信青睐。但其他考量成本的证券商，因评估月底资金情势不致太过紧俏，宁以短天期的较低利率持续到期续作。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。
今日有兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债发行。
本周其他交易日公司债发行落点如下：周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。公司债还本则有：周四台电57亿台币及周五中航 20亿台币公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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