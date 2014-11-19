主要国家经济指标预测--11月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月19日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 逆差10,500 逆差9,583 出口(较上年同期) +4.5% +6.9% 进口(较上年同期) +3.4% +6.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,239 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超10,552 11月20日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.8 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.52 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% 持平 (较上年同期) -0.9% -1.0% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 48.8 48.5 服务业PMI 48.5 48.3 综合PMI -- 48.2 0830 德国Markit制造业PMI 11月初值 51.5 51.4 服务业PMI 54.5 54.4 综合PMI -- 53.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 50.8 50.6 服务业PMI 52.4 52.3 综合PMI 52.3 52.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- +1.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -3.2% 意大利经季节调整工业销售(较前月) -- +0.4% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.3% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +3.8% +2.7% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负6 负6 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2% 1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 +0.8% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月15日当周 28.5 29 四周均值(万人) -- 28.5 续请失业金人数(万人) 11月8日当周 237 239.2 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.4 55.9 1500 美国成屋销售(万户) 10月 516 517 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.6% +0.8% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 18.3 20.7 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负10.7 负11.1 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 负7.6 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 11月14日当周 391.3 -- 再融资指数 1,604.6 -- 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 100.9 102.5 建筑许可年率(万户) 108.0 104.0 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -1.5% -- PPI产出物价 -1.1% -- (完)