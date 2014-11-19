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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--11月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值      前值
    
    11月19日(三)
    2350  日本贸易收支(亿日圆)                               10月   逆差10,500  逆差9,583
                  出口(较上年同期)                                       +4.5%      +6.9%
                  进口(较上年同期)                                       +3.4%      +6.2%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                           前周          --  买超11,239
              外资投资日本股票(亿日圆)                                     --  买超10,552
    
    11月20日(四)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  11月初值          --        52.8
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                               10月          --   顺差24.52
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    10月        -0.2%       持平
                             (较上年同期)                                -0.9%      -1.0%
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            11月初值         48.8       48.5
                    服务业PMI                                             48.5       48.3
                    综合PMI                                                --        48.2
    0830  德国Markit制造业PMI                            11月初值         51.5       51.4
                    服务业PMI                                             54.5       54.4
                    综合PMI                                                --        53.9
    0900  欧元区Markit制造业PMI                          11月初值         50.8       50.6
                      服务业PMI                                           52.4       52.3
                      综合PMI                                             52.3       52.1
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                    9月          --       +1.5%
              未经季节调整工业订单(较上年同期)                             --       -3.2%
          意大利经季节调整工业销售(较前月)                                 --       +0.4%
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                             --       -2.3%
    0930  英国零售销售(较前月)                               10月        +0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                           +3.8%      +2.7%
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                    11月          负6        负6
    1330  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)        10月        -0.1%      +0.1%
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                              +1.6%      +1.7%
              经季节调整的核心CPI(较前月)                                +0.1%      +0.1%
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                          +1.7%      +1.7%
              每周平均实质所得(较前月)                                   +0.3%      +0.2%
    1330  加拿大趸售贸易(较前月)                              9月        +0.8%      +0.2%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)               11月15日当周         28.5         29
              四周均值(万人)                                               --        28.5
              续请失业金人数(万人)                   11月8日当周           237      239.2
    1445  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           11月初值          56.4       55.9
    1500  美国成屋销售(万户)                                10月           516        517
    1500  美国领先指标(较前月)                              10月         +0.6%      +0.8%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                    11月          18.3       20.7
    1500  欧元区消费者信心指数                          11月初值        负10.7     负11.1
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       10月           --       +0.1%
    
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        现值     预估值
    
    11月19日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果                11月         2-7-0    2-7-0
　　                                                              (升息-维持利率不变-降息)
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                              11月        负7.6         -- 
    1200  美国抵押贷款市场指数                       11月14日当周        391.3         -- 
              再融资指数                                               1,604.6         -- 
    1330  美国房屋开工年率(万户)                             10月        100.9       102.5
              建筑许可年率(万户)                                         108.0       104.0
    2145  新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价                 第三季       -1.5%         -- 
                                PPI产出物价                              -1.1%         -- 
    (完)
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