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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 11:48 BJT

日本央行：维持货币政策不变，但审议委员木内登英投票反对

央行审议委员木内登英投下反对票，认为央行应恢复至10月31日扩大刺激举措前的货币政策。

日本央行还维持对经济的评估，称虽然仍有一些疲弱表现，主要是在产出方面，但经济继续呈现温和复苏趋势。

央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，说明政策决定。

日本央行上月意外扩大刺激举措，等于明显承认4月上调消费税后，经济增长和通胀上升势头没有达到预期的程度。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 徐文焰/白云)
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