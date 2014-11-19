美国个股：高盛解雇外汇交易员，因其入职前曾涉汇率操纵案--WSJ

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月18日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，高盛公司(Goldman Sachs) 解雇一名交易员，因据称其在汇丰控股工作时曾参与汇率操纵。上周达成的外汇市场操纵案国际和解中，多家银行受罚，但高盛不在其列。
报导引述知情人士称，高盛要求驻伦敦雇员Frank Cahill离职，他于2012年加入高盛，之前在汇丰控股 担任外汇交易员。
“此事与他加入高盛前的一段时期有关，而且现在他已经离开高盛，”高盛发言人称。
一周前，欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。汇丰控股、苏格兰皇家银行 、摩根大通 、花旗集团 、瑞银集团 和美国银行 均将面临惩罚。
报导引述了知情人士的话称，英国金融市场行为监管局(FCA)和美国商品期货交易委员会(CFTC)在和解案中曾引用若干未具名的汇丰交易员在电子聊天群组中的对话，Cahill也在其中。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。