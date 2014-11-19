印度央行：希望将注意力放在经济可持续增长上面--总裁拉詹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透路易港11月18日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，该国将主要关注经济可持续增长，发达经济体也应如此。
印度央行正面临来自企业和政府的压力，他们要求央行下调利率和提振经济成长。
“我们必须确保关注合理的、可持续的经济增长来源。”拉詹周二在毛里求斯对记者表示。
“发达国家非常明白这一点。这是毛里求斯，也是印度在试图做到的。甚至发达经济体也必须认识到需要关注可持续的经济成长。”
过去两年里，印度经济成长率 不到5%。6月当季，印度经济曾创下5.7%的增长率，但仍未曾重现2008年及以前近两位数的表现。
印度财长杰特利(Arun Jaitley)周一暗示，央行可以考虑降息。他特别指出通胀率放缓。
不过，拉詹的注意力一直放在2016年1月前实现6%的通胀率上。多数分析师认为央行12月2日发布政策声明时，拉詹不会宣布降息。
印度10月消费者物价指数(CPI) 放缓至5.52%，因食品和燃料价格下跌，不过12月后预计将上涨。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。