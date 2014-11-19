印度央行：希望将注意力放在经济可持续增长上面--总裁拉詹

路透路易港11月18日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，该国将主要关注经济可持续增长，发达经济体也应如此。

印度央行正面临来自企业和政府的压力，他们要求央行下调利率和提振经济成长。

“我们必须确保关注合理的、可持续的经济增长来源。”拉詹周二在毛里求斯对记者表示。

“发达国家非常明白这一点。这是毛里求斯，也是印度在试图做到的。甚至发达经济体也必须认识到需要关注可持续的经济成长。”

过去两年里，印度经济成长率 不到5%。6月当季，印度经济曾创下5.7%的增长率，但仍未曾重现2008年及以前近两位数的表现。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)周一暗示，央行可以考虑降息。他特别指出通胀率放缓。

不过，拉詹的注意力一直放在2016年1月前实现6%的通胀率上。多数分析师认为央行12月2日发布政策声明时，拉詹不会宣布降息。